- Ambasadorii tarilor europene s-au pronuntat, luni, in favoarea unui eventual acord intre Uniunea Europeana si China privind protejarea in mod reciproc a investitiilor, afirma surse diplomatice de la Bruxelles, citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Comisia…

- Reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene au fost informati de catre Comisia Europeana (CE) cu privire la ”recente evolutii pozitive cu China, inclusiv cu privire la conditiile de munca”, declara o sursa diplomatica. Ei au ”salutat aceste progrese”, iar ”calea a fost deschisa catre o unda…

- Cei 27 au deschis luni calea unui acord de protectie reciproca a investitiilor intre Uniunea Euroeana (UE) si China, in urma unor progrese in negocieri cu privire la angajamentele Beijingului in lupta imporiva muncii fortate, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP, potrivit news.ro. Reprezentantii…

- Informatiile din presa potrivit carora solicitarile autoritatilor de la Beijing legate de investitiile in energia nucleara complica negocierile bilaterale cu Uniunea Europeana sunt false, a informat joi Ministerul chinez de Externe, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Discutiile dintre China si…

- Marea Britanie va continua negocierile pentru obtinerea unui eventual acord cu Uniunea Europeana pe tema relatiilor post-Brexit, dar "lucrurile par foarte dificile", a declarat vineri premierul Boris Johnson, informeaza Mediafax.ro. "In mod evident, pozitia Marii Britanii este intotdeauna…

- Negocierile pentru a se putea ajunge la un acord asupra relatiei post-Brexit dintre Londra si Uniunea Europeana (UE) au inregistrat unele progrese si vor continua pana la sfarsitul saptamanii, a declarat miercuri cancelarul federal german Angela Merkel, informeaza AFP. "Comisia Europeana…

- Incheierea tranzitiei post-Brexit fara acord este "cel mai probabil" scenariu, a afirmat, duminica dupa-amiaza, premierul britanic, Boris Johnson, iar Marea Britanie a pregatit deja masuri de urgenta, relateaza Mediafax. Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema configurarii…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au înregistrat progrese importante în ultimele zile în negocierile privind relatiile post-Brexit, anunta presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Dupa saptamâni dificile, cu progrese foarte, foarte slabe, în ultimele…