Bancilor din zona euro li se va cere sa ofere permanent servicii de plati instant in moneda unica, in conformitate cu un proiect de reguli al Uniunii Europene vazut de Reuters.

Tarile membre ale Uniunii Europene vor incerca sa ajunga la un acord luna viitoare in ceea ce privește noile masuri de urgenta destinate contracararii preturilor mari la gaze, au declarat oficialii consultati de Reuters, chiar daca statele membre nu au ajuns inca la un acord cu privire la forma viitoarelor…

Comisia Europeana se pregateste pentru potentiale cazuri de intrerupere a alimentarii cu electricitate in state din cadrul Uniunii Europene, in cursul iernii, in contextul crizei cu Rusia, afirma Janez Lenarcic, comisarul UE pentru Gestionarea Crizelor. „In cazul in care un numar mic de state membre…

Statele membre ale Uniunii Europene au convenit sa antreneze pana la 15.000 de militari ucraineni cat mai curand posibil, relateaza cotidianul german Spiegel, citat de Reuters. Potrivit planului blocului comunitar, ale carui detalii finale vor fi negociate la Bruxelles saptamana viitoare, Polonia va…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene (UE) au convenit miercuri sa pregateasca noi sanctiuni impotriva Rusiei care se vor concretiza in cel mai scurt timp, a anuntat seful diplomatiei comunitare, Josep Borrell, citat de EFE.

