Stiri pe aceeasi tema

- Tensionarea echilibrelor macroeconomice a continuat sa se manifeste de la data ultimului Raport, nivelul și persistența deficitelor gemene generand riscuri importante la adresa stabilitații financiare, se arata in cel mai recent Raport asupra stabilitații financiare, publicat de BNR. Prin urmare, ”tensionarea…

- Comisia Europeana saluta adoptarea de catre Consiliul UE a unui nou regim de sanctiuni impotriva represiunii accelerate si sistematice a drepturilor omului, a democratiei si a statului de drept de catre autoritatile ruse, potrivit unui comunicat transmis de CE.

- Platim, deja, facturi raportate la euro, cu toate ca salariile, indemnizațiile, pensiile le luam in lei. Cum se intampla asta? Simplu - Romania nu a fost pregatita economic pentru trecerea la euro. Soluții exista, dar trebuie aplicate. Dreapta Unita vine cu propuneri concrete in acest sens. Candidații…

- La data de 2 mai 2024, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat, in ședința publica, prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de catre S.A. „Moldovagaz”, in contextul obligației de serviciu public anumitor categorii de consumatori…

- Astazi, 23 aprilie 2024, in cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat tarifele reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de catre I.C.S „Nord Gaz-Singerei” S.R.L., diferențiate in funcție…

- SALARII… Conducerea societații Transurb a trimis Ministerului Dezvoltarii un memorandum pentru exceptarea ei de la legea care nu o lasa sa mareasca salariile angajaților sau sa le ofere tichete de masa, prime sau alte bonusuri. Deși documentul a fost inaintat la finalul anului trecut, o decizie in acest…

- Uniunea Europeana nu interzice cazanele sau sistemele de incalzire, cum ar fi centralele de apartament, boilerele sau incalzitoarele pe baza de combustibili fosili, dar directiva Parlamentului European prevede eliminarea treptata a acestora pana in 2040, a anunțat vineri, 5 aprilie, reprezentanța Comisiei…