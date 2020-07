Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a indemnat joi Rusia sa ancheteze asupra neregulilor denuntate ca ar fi avut loc in timpul referendumului constitutional organizat pentru a-i permite presedintelui Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, informeaza AFP. "Avem cunostinta de acuzatii privind…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat sa intervina in hotararea Guvernului lui Donald Trump de a relua executiile federale la 13 iulie, dupa 17 ani de pauza.Conform news.ro, Statele Unite urmeaza sa-l execute, la 13 iulie, pe Daniel Lewis Lee, un sustinator al suprematiei abilor, condamnat in 1999…

- In cazul in care alta procedura nu se bucura de mai mult succes, Statele Unite urmeaza sa-l execute, la 13 iulie, pe Daniel Lewis Lee, un sustinator al suprematiei abilor, condamnat in 1999 la pedeapsa captala dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea unui cuplu si unei fete in varsta de opt ani. Mama…

- Uniunea Europeana i-a cerut vineri Chinei sa respecte autonomia Hong Kong-ului, dupa ce forul legislativ de la Beijing a anuntat joi ca va studia in urmatoarele zile o lege privind "protejarea securitatii nationale" in regiunea autonoma, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Uniunea Europeana acorda…

- Uniunea Europeana i-a cerut marti noului guvern israelian, intr-o declaratie, sa renunte la proiectele de anexare in Cisiordania si i-a reamintit statului evreu necesitatea de a respecta dreptul international, transmit AFP si EFE potrivit Agerpres. ''Ii solicitam staruitor Israelului sa se abtina…

- O alerta cu bomba vizand sediul presedintiei austriece a condus miercuri la punerea in siguranta a sefului statului Alexander Van der Bellen si la evacuarea institutiei, au declarat autoritatile pentru AFP.”Presedintele se afla la fata locului. El a fost informat si a fost plasat in siguranta”,…

- Malta a facut apel marti la Uniunea Europeana sa lanseze fara intarziere o misiune umanitara in Libia, pentru a evita un dezastru umanitar in aceasta tara afectata atat de razboi civil, cat si de noul coronavirus, precum si noi naufragii de migranti in Marea Mediterana, relateaza AFP. Ministrul maltez…