Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana schimba regulile pentru turiști! Incepand cu 1 februarie, aceștia vor putea intra intr-o țara straina in funcție de starea lor de sanatate, nicidecum de scenariul in care se afla statul din care provin, potrivit antena3.ro Pana in acest moment, turiștii puteau calatori in funcție de…

- Uniunea Europeana schimba regulile pentru turiști! De la 1 februarie, acestia vor putea intra intr-o tara straina in functie de starea lor de sanatate, nicidecum de scenariul in care se afla statul din care provin.

- Comisia Europeana este spusa la presiuni pentru a relaxa inca odata regulile cu privire la atribuirea sloturilor de decolare si aterizare pe aeroporturile din Uniunea Europeana, reguli care creeaza situatii in care avioanele zboara fara pasageri in contextul pandemiei, informeaza AFP și Agerpres. Legislatia…

- Uniunea Europeana a incercat in ultimele decenii sa scape de granițele sale, insa pandemia de COVID-19 a reușit sa neutralizeze acest demers. Cand pandemia s-a raspandit pentru prima data in statele blocului comunitar la inceputul anului 2020, multe guverne europene s-au panicat și au restabilit controalele…

- Europarlamentarul USR Alin Mituta a anuntat, luni, ca a trimis o solicitare catre Comisia Europeana pentru a ajuta producatorii romani de miere de albine. ”Acestia se afla acum in concurenta pe piata europeana cu producatori din afara UE care folosesc amestecuri de siropuri sintetice de proasta calitate…

- Uniunea Europeana va recomanda un termen limita de 9 luni pentru valabilitatea vaccinurilor Covid-19 pentru calatoriile in UE și va propune acordarea de prioritate a calatorilor imunizați, informeaza Bloomberg . Comisia Europeana va propune ca statele membre sa continue sa primeasca toți calatorii imunizați…

- Nu am reușit, timp de 8 ani, sa dam o soluție clara investitorilor care vor aduce, prin exploatarea gazelor de la Marea Neagra, investitii de 6-7 miliarde de dolari; sper sa o dam in curand, pentru ca altfel o sa stam la coada, a declarat, a declarat Laszlo BORBELY, Consilier de Stat, Coordonatorul…

- Croatia a devenit, dupa redeschiderea frontierei aeriene a Statelor Unite, o destinatie populara in randul rusilor, care se vaccineaza la Zagreb cu vaccinuri - aprobate -, pentru a putea calatori in lume, in contextul in care vaccinul rusesc impotriva covid-19, Sputnik V, nu a fost validat de catre…