Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a salutat sambata decizia SUA de a impune un moratoriu privind executiile federale, informeaza dpa. "Acesta reprezinta un prim pas promitator care speram sa duca la o incetare definitiva a acestei practici la nivel federal si sa deschida calea pentru abolirea la nivel national…

- Uniunea Europeana a decis luni sa taie importante surse de venit regimului din Belarus, pentru a sanctiona demersul acestuia de a redirectiona catre Minsk, luna trecuta, un avion de linie în care se afla jurnalistul opozant Roman Protasevici, arestat apoi pe aeroport, relateaza AFP. Prin aceasta…

- Estonia a decis sa interzica avioanele din Belarus sau cele care decoleaza din aceasta țara pentru a ateriza pe teritoriul eston, decola de pe acesta sau zboara in spațiul aerian eston, dupa ce un jurnalist de 26 de ani a fost arestat la Minsk. “Guvernul a decis sa interzica avioanele din Belarus sau…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut efectuarea unei anchete internationale dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze la Minsk. ”In realizarea acestui act coercitiv, autoritatile din Belarus au pus in pericol siguranta…

- Agentia Europeana a Medicamentului a recomandat extinderea la 31 de zile a perioadei de stocare la temperatura frigiderului, intre 2-8 grade Celsius, pentru vaccinul anti-COVID produs de Pfizer/BioNTech, fata de cinci zile pana in prezent. Astfel, serul va fi mai ușor de transportat și de distribuit…

- Presedinta Senatului Anca Dragu a afirmat, luni la Conferinta liderilor Parlamentelor din Uniunea Europeana, ca digitalizarea este pentru tara noastra o prioritate importanta pe agenda politica nationala. La eveniment a fost evidentiat faptul ca digitalizarea reprezinta una dintre temele prioritare…

- Agenția braziliana pentru reglementarea medicamentelor (Anvisa) a respins, luni, utilizarea vaccinului rusesc Sputnik V, motivand prin faptul ca nu exista date suficiente cu privire la acest ser, relateaza Euronews . „Din cauza lipsei de date, conducerea Anvisa a hotarat in unanimitate sa nu recomande…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca in lunile aprilie si mai vor intra in Romania peste 8,3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, scrie Agerpres . „Pentru martie am primit un total de 2.212.734 de doze. Saptamana aceasta vom mai primi 134.400 doze de la Moderna…