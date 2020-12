Uniunea Europeană renunță la cota de pescuit din apele britanice In cadrul acordului post-Brexit anuntat joi, flotele europene de pescuit vor renunta la un sfert din valoarea capturilor in apele britanice, pe parcusul unei perioade de tranzitie care se intinde pana in luna iunie 2026, a dezvaluit pentru AFP un oficial european. Detaliile referitoare la speciile si zonele afectate de acest procentaj nu au fost insa stabilite, a adaugat oficialul. Dupa perioada de tranzitie de cinci ani si jumatate, accesul flotelor europene in apele britanice va fi renegociat anual. De asemenea, pescarii din UE isi vor pastra, pana in 2026, accesul garantat la zonele de pescuit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

