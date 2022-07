Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va modifica, miercuri, sanctiunile impuse Rusiei, prin autorizarea deblocarii unor fonduri apartinand unor mari banci rusesti, proces de care ar putea fi nevoie pentru a reduce blocajele aparute in comertul mondial cu alimente si ingrasaminte, scrie Reuters.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 15 iulie, ca sancțiunile impuse Rusiei de UE risca sa distruga economia europeana, relateaza Reuters. Potrivit lui Orban, prin impunerea sancțiunilor, Uniunea Europeana ”s-a impuscat in plamani”. ”La inceput, am crezut ca ne-am impuscat doar in picior,…

- Presedintele Uniunii Africane, senegalezul Macky Sall, s-a declarat preocupat, marti, de efectele pe care noile sanctiuni impuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei le vor avea asupra achizitionarii de alimente de catre natiunile sarace din Africa, noteaz[ mediafax. Fii la curent cu cele…

