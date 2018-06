Uniunea Europeana reactioneaza dur la taxele vamale pe importuri impuse de Trump

Petre Daea a luat fonduri europene de peste 5,5 miliarde de euro intr-un an jumatate

Romania a luat peste 5,5 miliarde de euro de la Uniunea Europeana intr-un an si jumatate, bani europeni care se duc in agricultura si sunt deja in tara, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres . [citeste mai departe]