Uniunea Europeană propune măsuri pentru a bloca importul de gaz natural lichefiat rusesc din Arctica Dupa ce a sancționat importul majoritații gazelor prin conducte din Rusia, UE incepe acum sa vizeze fluxul de GNL rusesc in bloc. Statele membre ale UE au crescut consumul de GNL din Arctica cu 50% de la inceputul sancțiunilor. O noua propunere ar permite statelor membre ale UE sa blocheze importul de GNL, anunța highnorthnews.com. In timpul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai energiei de saptamana trecuta, blocul comunitar a discutat noi masuri de limitare, daca nu chiar de interzicere totala, a importului de GNL rusesc in Europa. Marea majoritate a GNL rusesc catre Europa provine de la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

