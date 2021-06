Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat, vineri, la Summitul G20, ca Uniunea Europeana va investi un miliard de euro in Africa pentru a construi centre de producție a vaccinurilor. De asemenea, blocul comunitar va dona 100 de milioane de doze de vaccin pentru țarile sarace.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata ca Uniunea Europeana (UE) a incheiat un nou contract cu BioNTech-Pfizer, pentru achizitia a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, informeaza AFP si dpa. "Comisia tocmai a aprobat un contract pentru 900 de milioane…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminica ca americanii care au fost vaccinati impotriva COVID-19 ar trebui sa poata calatori in Europa in aceasta vara, ceea ce inseamna o reducere a restrictiilor de calatorie existente in prezent, informeaza Reuters si dpa. Ursula von…

- Comisarul european insarcinat cu piata interna Thierry Breton anunta ca actualul contract UE cu laboratorul suedezo-britanic AstraZeneca ar putea sa nu fie prelungit, din cauza intarzierilor in livrarea vaccinului AstraZeneca-Oxford de la inceputul anului, relateaza AFP. „Suntem pragmatici.…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri ca Uniunea Europeana incepe negocierile pentru un al treilea contract cu compania Pfizer/BioNTech prin care sa fie livrate in urmatorii doi ani 1,8 milioane de doze de vaccin, in condițiile in care tehnologia ARN messager și-a dovedit…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, s-au intalnit marți cu Recep Tayyip Erdogan, la palatul sau prezidențial din Ankara. Vizita celor doi importanți lideri europeni se inscrie in destinderea intervenita in ultimele saptamani intre…