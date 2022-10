Stiri pe aceeasi tema

"Uniunea Europeana considera ca Serbia, stat care negociaza aderarea la UE, nu poate sa-și consolideze relațiile cu Rusia, care a atacat Ucraina" – a declarat la Bruxelles purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Peter Stano.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, aflat la New York, unde participa la Adunarea Generala ONU, a declarat ca "unii au pornit o ofensiva politica asupra Serbiei, iar sarcina sa este sa apere țara", informeaza Rador.

Serbia, la fel ca intreaga Europa, se așteapta la cea mai grea iarna de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, a declarat președintele sarb Aleksandar Vucic la finalul unei reuniuni speciale a Adunarii (Parlamentului) Serbiei privind situația din Kosovo.

Serbia este scena unui razboi prin procura (proxy war) intre Est si Vest, a declarat luni presedintele sarb Aleksandar Vucic, in timp ce tara sa incearca sa mentina un echilibru delicat intre aspiratia de a adera la UE si legaturile cu Rusia si China, relateaza Reuters, scrie Agerpres.

Serbia si Kosovo 'nu au ajuns la un acord' joi la Bruxelles pentru aplanarea tensiunilor interetnice dintre ele, insa 'discutiile vor continua in zilele urmatoare', a anuntat seful diplomatiei UE, Josep Borrell, dupa o reuniune de criza cu presedintele sarb Aleksandar Vucic si cu prim-ministrul kosovar…

Forta NATO din Kosovo (KFOR) este 'pregatita sa intervina daca stabilitatea este amenintata ' de tulburarile de la frontiera cu Serbia, a avertizat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa o discutie cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza France Presse.

Premierul albanez Edi Rama i-a cerut președintelui sarb Aleksandar Vucic sa nu dea „nicio justificare anumitor grupuri din nordul Kosovo", informeaza Reporter.

Comisia Europeana a estimat marti ca Produsul Intern Brut al Uniunii Europene va scadea cu 0,6% - 1% in cazul in care Rusia va opri complet furnizarea de gaze in Uniunea Europeana si statele membre nu actioneaza inainte sa se intample asta, asa cum a cerut Bruxelles-ul miercuri, relateaza agentia…