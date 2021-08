Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile belaruse l-au adus din nou, luni, pe jurnalistul incarcerat Roman Protasevici in fata mass-media, in cadrul unei conferinte de presa, calificata de opozitie drept "scena kafkiana" realizata sub constrangere, relateaza France Presse. La 23 mai, Roman Protasevici si prietena sa…

- Unul din putinele site-uri de stiri independente din Belarus, TUT.BY, a anuntat luni ca redactorul sau sef Marina Zolotova a fost acuzata intr-un caz de evaziune fiscala, despre care sustine ca a fost fabricat ca parte a unei represiuni a regimului impotriva mass-media, informeaza Reuters. Zolotova…

- Companiile aeriene bieloruse nu mai pot intra in spațiul aerian polonez incepand de joi, 27 mai, iar in cel ceh incepand de vineri, 28 mai.Decizia celor doua țari vine la trei zile dupa ce regimul Lukașenko a forțat un Boeing 737-800NG Ryanair care zbura pe ruta Atena – Vilnius sa aterizeze la Minsk…

- „Personalul se comporta cu mine intr-un mod complet adecvat și respectand legea, continuu sa colaborez cu anchetatorii și sa fac marturisiri privind organizarea unor tulburari masive”, a afirmat el in acest videoclip in care se exprima așezat la o masa, orientat spre camera. Inregistarea video a aparut…

- Rusia, aliat puternic al Belarusului, acuza Occidentul de ipocrizie pentru felul in care a reacționat la avionul deviat de Belarus catre Minsk pentru reținerea unui jurnalist critic cu regimul, Roman Protasevici, potrivit Digi24 . „Șocant este ca Occidentul numește șocant incidentul din spațiul aerian…

- Portalul opoziției din Belarus, Nexta, a anunțat ca, duminica, fondatorul și fostul redactor șef al site-ului, Roman Protasievici, a fost arestat imediat dupa aterizarea de urgența la Minsk a avionului civil ce efectua un zbor de la Atena cu destinația Vilnius, in Lituania. Avionul, un Boeing 737 al…

- Opozitia din Belarus il acuza pe presedintele Aleksandr Lukasenko ca a ordonat deturnarea unui avion in Belarus pentru a aresta un jurnalist critic la adresa puterii. Jurnalistul Roman Protasevici se afla la bordul unei curse aeriene Ryanair care decolase din Atena, Grecia, cu destinatia Vilnius, Lituania.…