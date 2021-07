Stiri pe aceeasi tema

- Autoturismele diesel si pe benzina si-au trait viata, iar viitorul este al celor electrice. Comisia Europeana ar putea propune miercuri reducerea la zero a emisiilor de CO2 pentru vehiculele noi in urmatorul deceniu, una dintre masurile de mediu menite sa combata schimbarile

- Se pregatește un proiect pentru ca prețul unei mașini electrice sa scada. Astfel, oamenii vor avea posibilitatea sa opteze pentru cele electrice. De asemenea, se pregateste intreruperea treptata a motorului cu combustie și taxa de poluare pentru producatorii de automobile. Un milion de puncte de incarcare…

- Guvernul regional din Bruxelles a anuntat vineri interzicerea automobilele diesel in regiune incepand din 2030 si a automobilelor pe benzina din 2035, in incercarea de a atinge obiectivul Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon in 2050, informeaza Reuters. De asemenea, interdictia…

- Masinile cu motoare diesel si pe benzina ar mai putea fi vandute in Uniunea Europeana doar pentru 14 ani, conform noilor tinte in privinta emisiilor de carbon discutate in prezent la Bruxelles.

- Ford vrea sa recupereze decalajul fața de rivali in cursa globala catre electrificare și are un plan ambițios in valoare de mai multe miliarde de dolari pe care il va prezenta investitorilor la un eveniment online. Americanii pregatesc doua platforme noi pentru mașini electrice, conform primelor informații…

- Uniunea Europeana a exportat anul trecut aproape 5,2 milioane de masini (vehicule pe benzina, pe motorina, electrice si hibride) si a importat trei milioane de masini, arata datele publicat luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Majoritatea masinilor exportate au fost cu motor…