Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell , a vorbit despre existenta intre UE și China , raportand totul la situația actuala legata de Coronavirus , scrie Hotnews . Șeful diplomației europene crede ca Europa a fost „puțin naiva” in relația cu China. „Europa a fost…

- Uniunea Europeana pregateste un "pachet de ajutoare financiare" pentru Africa si pentru alte regiuni vulnerabile in fata pandemiei de COVID-19, inclusiv pentru a evita revenirea acesteia in Europa, a anuntat vineri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. "Lucram pentru a pune impreuna…

- Europa inregistra miercuri, la ora 11.00 GMT (13.00, ora Romaniei), cel putin 3.421 de morti - mai multi decat in Asia (3.384), unde China este "leaganul" pandemiei. Italia - tara europeana cea mai afectata - inregistra 2.503 morti. Milioane de persoane sunt plasate intr-o izolare generala in Europa,…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a multumit marti Chinei pentru ajutorul sau in lupta impotriva noului coronavirus, acuzand Uniunea Europeana ca i-a abandonat tara privand-o de echipamente de protectie, relateaza AFP. Comisia Europeana a decis sa limiteze exporturile de materiale precum masti, ochelari…

- Președintele Statelui Unite ale Americii, Donald Trump, a acuzat Uniunea Europeana ca a avut un rol in raspandirea cazurilor de coronavirus in Statele Unite, deoarece nu a luat masurile necesare la timp.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca, la inceputul crizei, Statele Unite au impus restrictii…

- Deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) sustine ca epidemia de coronavirus ar putea induce in Uniunea Europeana o criza economica si una sociala, iar in acest context Europa va avea nevoie de un plan de stimulare economica, la fel de eficient ca cel din 2008, care a avut menirea sa combata efectele…

- Europa pierde 1 mld. euro pe luna din turism, din cauza absenței turiștilor chinezi. Economia mondiala incetinește semnificativ, din cauza epidemiei de coronavirus Sectorul turistic din Uniunea Europeana (UE) a pierdut aproape doua milioane de innoptari de la inceputul lunii ianuarie din cauza absentei…

- Statele din Uniunea Europeana trebuie sa fie dispuse sa intervina in solutionarea crizelor internationale sau, in caz contrar, risca sa prelungeasca paralizia existenta in politica lor externa, a declarat duminica, la Munchen, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters, citata de…