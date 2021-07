Uniunea Europeană: Parlamentul European a aprobat o reglementare provizorie în privinţa pornografiei infantile online Parlamentul European a dat marti unda verde stabilirii unei autorizatii provizorii care sa permita furnizorilor de servicii de internet sa continue sa elimine in mod voluntar continutul de pornografie infantila postat online, transmite AFP. Cu 537 voturi pentru, 133 de voturi impotriva si 24 de abtineri, deputatii europeni intruniti in sesiunea plenara de la Strasbourg au votat pentru acest text rezultat din negocierile anterioare cu Consiliul UE care s-au incheiat la sfarsitul lunii aprilie. "Furnizorii de servicii de mesagerie electronica si mesagerie pe internet vor avea autorizatia de a detecta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a cerut joi ca Uniunea Europeana sa pedepseasca persoanele implicate in aterizarea fortata a unui avion la Minsk pe 23 mai si in detentia jurnalistului Roman Protasevici, indica un comunicat difuzat joi de legislativul european. Intr-o…

- Membrii Parlamentului European au solicitat joi, intr-o rezolutie adoptata la Strasbourg, inasprirea standardelor pentru echipamente electronice conectate, aplicatii si sisteme de operare, pe fondul recentelor atacuri cibernetice asupra infrastructurii esentiale din Uniunea Europeana, potrivit unui…

- Parlamentul European a aprobat, miercuri, definitiv certificatul digital al UE privind COVID-19, pentru a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene. Documentul se va aplica de la 1 iulie 2021 pentru o perioada de 12 luni. Plenul PE a aprobat noile reglementari referitoare la certificatul COVID…

- Parlamentul European si statele UE au ajuns, joi, la un acord asupra certificatului sanitar european pentru COVID-19, menit sa faciliteze calatoriile in interiorul blocului comunitar in conditii de pandemie, relateaza AFP. „Fum alb: avem un acord asupra propunerii Comisiei pentru un certificat digital…

- Veste buna pentru persoanele care doresc sa calatoreasca mai ușor in țarile din Uniunea Europeana pe perioada pandemiei de coronavirus. Parlamentul European și statele membre au stabilit formatul pe care „certificatul verde digital european” il va avea, cat și informațiile pe care acesta le va oferi.…

- Parlamentul European a votat covarsitor in favoarea acordului comercial post-Brexit incheiat de Regatul Unit si Uniunea Europeana, depasindu-se astfel ultimul obstacol in calea ratificarii depline a documentului, transmit Reuters si AFP. Acordul a fost adoptat cu 660 voturi pentru, cinci voturi impotriva…

- Parlamentul European a votat covarsitor in favoarea acordului comercial post-Brexit incheiat de Regatul Unit si Uniunea Europeana, depasindu-se astfel ultimul obstacol in calea ratificarii depline a documentului, transmit Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- "Dificultatea consta in faptul ca deocamdata nu toate persoanele pot avea acces la vaccinare", fara a fi conditionate de criterii precum varsta sau riscul de a dezvolta o boala, a declarat ministrul francez pentru comertul exterior, Franck Riester, intr-un interviu televizat."Cand lucrurile vor sta…