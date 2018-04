Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.



Britanicii sustin ca vor parasi atat piata unica europeana, cat si uniunea vamala dupa Brexit, in vreme ce Uniunea Europeana sustine ca singura solutie viabila pentru cooperari viitoare cu Marea Britanie consta intr-un acord comercial.



Saptamana trecuta, Camera Lorzilor a contestat…