Aproximativ 1.000 de ucraineni au solicitat azil in Uniunea Europeana in luna februarie, peste doua treimi dintre cereri fiind depuse in Franta, a indicat marti Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), relateaza France Presse. Potrivit EASO, in luna februarie au fost depuse 971 de cereri de azil de catre cetateni ucraineni, in crestere cu 72% comparativ cu luna ianuarie. ''Aceasta crestere brusca a plasat Ucraina printre principalele tari de origine pentru prima data in ultimii ani'', a precizat EASO intr-un comunicat. In februarie anul trecut, 680 de cereri de azil in Uniunea…