- Liderii Uniunii Europene si-ar putea da acordul saptamana viitoare in vederea instituirii unor "platforme regionale de debarcare" pentru migrantii care au fost salvati pe mare in timp ce incercau sa ajunga la tarmurile europene, potrivit unui proiect de declaratie comuna al liderilor UE, care urmeaza…

- In relatarile referitoare la mitingul PSD de sambata seara, care a reunit circa 180.000 de sustinatori „majoritatea varstinici”, agentiile de presa internationale amintesc ca Romania este unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeana si ca Liviu Dragnea nu a putut ajunge prim-ministru din…

- Uniunea Europeana va lansa din 2019 proiecte-pilot pentru crearea de universitati europene, retele de institutii de invatamant superior care sa permita obtinerea unei diplome combinand studii in mai multe tari din blocul comunitar, au anuntat marti Comisia Europeana si presedintia bulgara a Consiliului…

- In aceasta privinta, guvernul german si-a dat acordul in cursul acestei saptamani, a declarat joi dimineata comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie Dimitris Avramopoulos pentru publicatiile din grupul media Funke.In contextul in care alte state membre ale UE au…

- Turcia se indeparteaza rapid de pe calea aderarii la Uniunea Europeana, a indicat marti comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, Johannes Hahn, dupa publicarea celui mai critic raport de pana acum al Bruxellesului fata de alunecarea acestei tari spre autoritarism,…

- Rusia este pregatita sa coopereze cu Uniunea Europeana pentru rezolvarea problemelor regionale si internationale, a declarat, vineri, Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Rusia este interesata sa continue dialogul cu Uniunea Europeana. Avem…

- Uniunea Europeana a adaugat vineri o persoana si 21 de entitati pe lista celor vizati de masurile restrictive contra Coreii de Nord, in conformitate cu cele mai recente sanctiuni impuse de Natiunile Unite, relateaza agentia de presa sud-coreeana Yonhap. Decizia a fost adoptata pentru a…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri cu privire la adoptarea de catre Romania a monedei euro in 2024 ca "temporar" tara noastra a iesit din marja de conformare, dar ca lucrurile se pot corecta daca exista vointa politica guvernamentala. "În acest moment şi temporar am ieşit…