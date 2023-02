Stiri pe aceeasi tema

- In urma cutremurului devastator care a afectat saptamana trecuta atat Siria, cat și Turcia, UE continua sa depuna eforturi pe toate fronturile pentru a le oferi asistența de urgența ambelor țari. Pentru Siria: capacitatea de raspuns umanitareuropean le ofera ajutor rapid persoanelor afectate de cutremur. Au…

- A trecut aproape o saptamana de la cele doua cutremure care au devastat Turcia și Siria. Iar cel mai recent bilanț arata peste 36 de mii de morți și zeci de mii de raniți, in ambele țari.

- Șeful ONU pentru ajutoare umanitare, Martin Griffiths, a descris sambata cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei și nord-vestul Siriei drept "cel mai grav eveniment din ultimii 100 de ani in aceasta regiune", informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat din Turcia a transmis un mesaj de „mulțumire și prețuire” pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), pentru eforturile depuse de una dintre echipele romane de sprijin, care cauta supraviețuitori in Turcia in urma cutremurului, anunța sambata, 11 februarie, DSU.„De…

- UPDATE – Peste 20.000 de persoane au murit si 70.347 au fost ranite in cutremurul violent care a zguduit luni sudul Turciei si Siria, potrivit unor bilanturi oficiale publicate joi seara, relateaza AFP. Potrivit Autoritatii pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor de Urgenta (AFAD) din Turcia,…

- La doua zile de la cutremurul devastator, Siria a cerut, pentru prima data, asistența din partea Uniunii Europeane. „Am primit o cerere de asistența din partea guvernului Siriei prin mecanismul de protecție civila”, a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. In urma apelului…

- O operațiune de salvare este in desfașurare in mare parte din sudul Turciei și nordul Siriei, in urma unui cutremur dezastruos care a ucis peste 4.300 de oameni. Uniunea Europeana a activat Mecanismul de protectie civila.

- Autoritatile italiene au anuntat luni ca au ridicat o alerta de tsunami care viza zona de coasta din sudul tarii, emisa dupa un puternic seism produs in cursul noptii in centrul Turciei si nord-vestul Siriei, care a ucis si ranit sute de persoane, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…