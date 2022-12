Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu va trebui sa aplice plafonarea pretului la petrolul rusesc, fiind scutita, dupa negocieri purtate cu Uniunea Europeana, a anuntat, sambata ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, potrivit publicației Hirado.hu. Anunțul a fost facut pe pagina proprie de Facebook. „Bruxelles-ul…

- Ungaria a fost scutita de aplicarea plafonarii pretului la petrolul rusesc, dupa negocieri purtate cu Uniunea Europeana, a anuntat, sambata, ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, potrivit Hirado.hu. Ministrul a facut anunțul pe pagina sa de Facebook, unde a comentat ca „Bruxelles-ul…

- Uniunea Europeana este profund divizata cand vine vorba de plafonarea pretului gazelor, in conditiile in care aproximativ 15 tari cer diferite versiuni ale unui astfel de mecanism de interventie pe piata, in ideea de a diminua preturile in contextul unei crize energetice fara precedent care alimenteaza…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, la Bruxelles o intalnire cu europarlamentarii romani, cu care a discutat despre obiectivele Romaniei in context european. „Am avut o discutie foarte aplicata cu europarlamentarii romani, reconfirmare a faptului ca, indiferent de optiunea politica, avem in comun prioritatile…

- La summitul UE de la Bruxelles, s-a ajuns la un acord conform caruia orice posibile restricții ale prețurilor la gaze nu ar afecta contractele pe termen lung ale Ungariei pentru furnizarea de gaze, in special un acord pe 15 ani cu Gazprom din Rusia. Prim-ministrul Viktor Orban a anunțat acest lucru…

- Uniunea Europeana isi intensifica sprijinul militar pentru Ucraina prin lansarea luni a unei misiuni de formare a 15.000 de soldati ucraineni pe teritoriul sau si o noua transa de 500 de milioane de euro pentru aprovizionarea cu arme, comenteaza AFP. „Este o mare premiera pentru UE”, a comentat un responsabil…

- Plafonarea prețului exporturilor de gaze rusești de catre blocul comunitar ar duce la oprirea livrarilor catre Europa, a declarat șeful Gazprom, Alexei Miller, duminica, reluand o amenințare recenta pe care a facut-o liderul de la Kremlin. Șeful companiei de stat a detaliat, duminica, care ar fi baza…

- Miniștrii energiei din Uniunea Europeana urmau sa aprobe vineri (30 septembrie) taxe de urgența pe profiturile excepționale ale companiilor energetice și sa lanseze discuții privind urmatoarea masura pentru a rezolva problema crizei energetice din Europa – posibil, un plafon al prețului la gaze. „Trebuie…