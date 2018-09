Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana cere eliberarea imediata si neconditionata a celor doi jurnalisti Reuters condamnati luni la sapte ani de inchisoare de catre un tribunal din Myanmar pentru incalcarea unei legi a secretui de stat, relateaza Reuters.

- Un judecator din Myanmar a condamnat luni doi jurnalisti ai agentiei Reuters la sapte ani de inchisoare fiecare pentru obtinere de documente de stat secrete, informeaza dpa. Wa Lone (32 de ani) si Kyaw Soe Oo (28 de ani) au fost retinuti in Yangon in luna decembrie pentru incalcarea legii…

