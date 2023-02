Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor date din industria petroliera consultate de Bloomberg, livrarile de motorina din principalele porturi ale Rusiei de la Marea Baltica si Marea Neagra ar urma sa urce pana la 2,68 milioane de tone in luna ianuarie, ceea ce inseamna o crestere de 8% comparativ cu livrarile planificate pentru…

- Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Changpeng Zhao au pierdut, cumulat, aproximativ 392 de miliarde de dolari, conform datelor publicate de Bloomberg.In total, cei mai bogați 500 de miliardari ai lumii au pierdut 1,4 trilioane de dolari in 2022. Deciziile de business neinspirate, sancțiunile impuse…

- Potrivit analistului politic Anatol Țaranu, statutul de neutralitate a condamnat Republica Moldova la subdezvoltare. Din cauza acestuia, investițiile in Republica Moldova sunt de trei ori mai mici decat in Belarus ori Federația Rusa, spune expertul economic Veaceslav Ionița. In opinia experților, R.…

- Potrivit analistului politic Anatol Țaranu, statutul de neutralitate a condamnat Republica Moldova la subdezvoltare. Din cauza acestuia, investițiile in Republica Moldova sunt de trei ori mai mici decat in Belarus ori Federația Rusa, spune expertul economic Veaceslav Ionița. In opinia experților, R.…

- Potrivit analistului politic Anatol Țaranu, statutul de neutralitate a condamnat Republica Moldova la subdezvoltare. Din cauza acestuia, investițiile in Republica Moldova sunt de trei ori mai mici decat in Belarus ori Federația Rusa, spune expertul economic Veaceslav Ionița. In opinia experților, R.…

- Potrivit analistului politic Anatol Țaranu, statutul de neutralitate a condamnat Republica Moldova la subdezvoltare. Din cauza acestuia, investițiile in țara noastra sunt de trei ori mai mici decat in Belarus ori Federația Rusa, spune expertul economic Veaceslav Ionița. In opinia experților, RM trebuie…

- Bulgaria va permite unei rafinarii de la Marea Neagra deținuta de o companie petroliera rusa sa continue sa opereze și sa exporte produse petroliere catre Uniunea Europeana pana la sfarșitul anului 2024, in ciuda avertismentelor de la Bruxelles ca este impotriva sancțiunilor blocului comunitar. Acordul…

- Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova 250 de milioane de euro pentru depasirea crizei energetice, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau alaturi presedinta republicii, Maia Sandu, informeaza MOLDPRES si Deschide.md.…