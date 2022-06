Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa demareze discutiile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania pentru a-si indeplini in sfarsit angajamentul de a integra Balcanii de Vest, a declarat sambata cancelarul german Olaf Scholz, in a doua zi a unui turneu in regiune, potrivit Reuters. Vorbind la Skopje, Scholz…

- Cancelarul german este de parere ca Uniunea Europeana ar trebui sa demareze discutiile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania pentru a-si indeplini in sfarsit angajamentul de a integra Balcanii de Vest, sustinandu-si parerea sambata, in a doua zi a unui turneu in regiune, potrivit Reuters.

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat vineri ca Uniunea Europeana ar trebui sa integreze toate cele sase natiuni din Balcanii de Vest pana in 2033, considerand ca ar fi un "pas indraznet, dar necesar", relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana are nevoie de un parteneriat din partea Marii Britanii, mai degraba decat de amenintari cu o actiune unilaterala, pentru ca cele doua parti sa ajunga la un compromis cu privire la regulile comerciale post-Brexit pentru Irlanda de Nord, in saptamanile urmatoare, a declarat duminica…

- UE are ca obiectiv reducerea dependentei de petrolul si gazul rusesc cu doua treimi pana la sfarsitul anului si la zero pana la finalul lui 2027, a afirmat marti comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, intr un interviu acordat publicatiei italiene Il Messaggero, transmite Reuters.Chiar…

- Presedintele Serbiei Aleksandar Vucic a acuzat duminica noapte Ucraina si o tara neidentificata din Uniunea Europeana ca se afla in spatele unei serii de amenintari false cu bomba vizand avioane de pasageri ale companiei Air Serbia, relateaza luni Agerpres, care citeaza Reuters.

- Marile firme de trading intentioneaza sa isi reduca achizitiile de titei si combustibili de la companiile petroliere controlate de statul rus, incepand din 15 mai, pentru a nu incalca sanctiunile impuse Rusiei de Uniunea Europeana, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.

- Uniunea Europeana a lansat o platforma care permite ca țarile sa cumpere in comun gaze și gaze naturale lichefiate, in incercarea de a reduce dependența de combustibilii rusești și de a se proteja impotriva șocurilor de aprovizionare, anunța Reuters.