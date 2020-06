Uniunea Europeană: Lista cu propunerile de ţări ale căror cetăţeni să aibă acces pe teritoriul Uniunii exclude SUA Statele membre trebuie sa decida asupra unei liste de 15 tari ale caror calatori vor putea intra pe teritoriul UE de la 1 iulie si din care SUA sunt excluse, dar care include China sub rezerva reciprocitatii, informeaza AFP citand surse diplomatice.



Lista a fost intocmita vineri seara in cadrul unei reuniuni a ambasadorilor din statele membre UE si spatiul Schengen. Nu toate statele au avut interventii, iar capitalele statelor membre au termen pana sambata la ora 18:00 GMT sa transmita punctul lor de vedere dupa care presedintia croata a UE va decide cum se va proceda, potrivit mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

