- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa decida asupra unei liste de 15 tari din cadrul carora cetațenii vor putea intra pe teritoriul UE de la 1 iulie si din care SUA sunt excluse, dar care include China sub rezerva reciprocitatii, informeaza Agerpres.

- Oficialii europeni decid in aceste zile lista țarilor ai caror cetațeni vor fi lasați sa intre pe teritoriul Uniunii Europene incepand cu 1 iulie 2020, data cand se vor deschide granițele blocului, scrie Euronews . .

- ​Statele Unite și Uniunea Europeana au nevoie de o politica comuna fața de China pentru a rezista acesteia, a declarat joi secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, numind Beijing-ul o amenințare și acuzându-l ca ar fura know-how-ul european pentru a-și dezvolta economia, potrivit AFP.Pompeo…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Revin la uriașul scandal generat de cea mai respectata instituție din Germania, Curtea Constituționala, care se opune celei mai respectate instituții din UE, personificarea statului de drept și anume Curtea Europeana de Justiție. Natura acestui conflict istoric ține de viitorul…

- Iata mesajul postat pe Facebook de Prof. Virgil Paunescu de la ONCOGEN Timisoara: Experiența mea dupa ce m-am vaccinat impotriva Covid-19: Vaccinul funcționeaza. "In luna Ianuarie a acestui an, am luat hotararea de a ne implica in dezvoltarea unui vaccin anti-Covid-19.Ca medic imunolog, aveam in vedere,…

- PLUS Diaspora solicita Guvernului, prin Ministerul de Externe si Ministerul Muncii, sa se asigure ca muncitorii romani care lucreaza in agricultura in fermele de pe teritoriul UE au acces la munca legala, in toate conditiile legislatiei de protectie a muncii din statele europene si la nivelul valorilor…