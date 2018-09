Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana dorește sa implementeze o noua lege care ar putea afecta in mod direct și fanii fotbalului, care nu vor mai putea sa deruleze una dintre activitațile specififice intreprinse pe o arena sportiva. Noua lege a UE privind drepturile de autor ar putea sa interzica postarea de fotografii…

- Legea europeana nu include si becurile de halogen cu voltaj mic. Uniunea Europeana sustine folosirea becurilor cu LED, mai economice si cu o durata mult mai mare de viata decat cele cu halogen.

- WhatsApp, utilizat de peste 1,5 miliarde de oameni lunar, vine cu o veste nu tocmai buna pentru utilizatori. In data de 12 noiembrie vor sterge fotografiile, chat-urile si vidoeclipurile pe care le detineti. In consecința, Google a fost de acord sa dea o sansa utilizatorilor oferindu-le backup-uri.…

- Șoseaua de centura a orasului Ungheni a fost data astazi în exploatare. Portiunea de drum are o lungime de 7, 7 km, iar premierul Pavel Filip spune ca astfel de investitii în infrastructura vor continua. “O țara moderna înseamna oameni care au un nivel…

- Violentele suporterilor bulgari, devenite un flagel pe stadioanele din tara, vor fi sanctionate mai sever in virtutea unei legi adoptate joi in parlament, care vine sa intareasca amenzile si pedepsele, informeaza AFP, citata de Agerpres. Violentele comise la evenimentele sportive vor fi pasibile cu…

- Fanii aflati in tribuna la Arenele BNR au primit pancarte cu numele jucatoarelor la BRD Bucharest Open din partea Dr. Oetker. Perechea Mihaela Buzarnescu/Raluca Olaru, cap de serie numarul 1, s-a calificat, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului BRD Bucharest Open. In penultimul act, cele…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018, desfasurat in perioada 14 iunie – 15 iulie 2018, a crescut numarul comenzilor online de mancare, circa 62% din totalul comenzilor fiind inregistrate in apropierea orelor de difuzare a meciurilor, conform unei analize remise luni ...

- In 2030, vanzarile vehiculelor diesel ar putea scadea pana la nivelul de 5% pe piata auto din Uniunea Europeana, situatie generata de preocuparile tot mai accentuate legate de calitatea aerului si standardele privind emisiile.