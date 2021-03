Stiri pe aceeasi tema

- Decizia guvernului britanic de a suspenda parti ale Protocolului privind Irlanda de Nord, din cadrul Acordului Brexit, a fost legala si corecta, a declarat vineri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP. Londra a extins in mod unilateral perioada de gratie pentru controalele asupra…

- Intr-un articol in Sunday Telegraph, Frost a aparat din nou masura unilaterala a Marii Britanii de a facilita comertul spost-Brexit cu Irlanda de Nord, fata de care UE a promis ca va incepe o actiune legala din cauza incalcarii termenilor acordului pentru Brexit. De la iesirea Marii Britanii din UE…

- Negociatorul-sef al guvernului britanic pentru Brexit, lordul David Frost, a facut apel la Bruxelles "sa se scuture de ultimele urme de reavointa" la adresa Regatului Unit pentru faptul de a fi parasit blocul comunitar, transmite duminica dpa, potrivit AGERPRES. Declaratia vine in contextul…

- Parlamentul European (PE) a refuzat joi sa stabileasca o data la care sa se pronunte prin vot asupra acordului comercial post-Brexit incheiat de catre Uniunea Europeana (UE) cu Regatul Unit, in semn de protest fata de ceea ce Uniunea denunta drept o modificare unilaterala a Londrei a dispozitiilor…

- Bruxellesul condamna puternic o decizie a Londrei de a prelungi perioada de gratie a controalelor alimentare intre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pe care oconsidera ”o incalcare” a acordului Brexitului, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic…

- Marea Britanie a solicitat UE sa prelungeasca pana in 2023 perioada de gratie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei provincii, informeaza Agerpres. Ministrul Michael Gove i-a…

- Premierul nord-irlandez, Arlene Foster, a indemnat sambata la inlocuirea acordului asupra Irlandei de Nord incheiat in cadrul Brexitului, pe care il considera "inaplicabil", dupa dezacorduri cu Uniunea Europeana (UE) cu privire la exportul de vaccinuri impotriva coronavirusului, noteaza AFP. "Protocolul…

