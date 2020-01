Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat marți, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a activat Mecanismul de Protecție Civila dupa ce a primit o solicitare de asistența din partea Franței privind repatrierea cetațenilor europeni aflați in Wuhan, China.Decizia Comisiei vine pe fondul epidemiei provocate de…

- Autoritatile chineze le-au recomandat celorlalte state sa nu-si evacueze cetatenii din Wuhan, orasul unde s-a declansat epidemia cu noul coronavirus, insa nu va impiedica operatiunile de evacuare a cetatenilor straini, relateaza agentia EFE. Ministerul de Externe chinez i-a convocat pe…

- Un nou virus periculos care a aparut in China se raspandește rapid in intreaga lume. Coronavirusul ucide in fiecare zi zeci de persoane, iar in China situația este atat de grava incat oamenii cad pe strada. Numarul de persoane infectate cu acest virus a trecut de 2.000. Ce este coronavirusul Potrivit…

- Autoritațile romane au emis un set de reguli și masuri de prevenire a noului coronavirus din China și in țara noastra. Intr-un comunicat a fost anunțata și formarea unui comitet ministerial pentru monitorizarea și managementul potențialelor infecții cu noul coronavirus. Comitetul interministerial a…

- Circa 60 de persoane au fost diagnosticate cu o forma misterioasa de pneumonie virala in China, iar autoritatile din domeniul sanatatii din orasul Wuhan au anuntat ca nu este vorba despre un focar de sindrom respirator sever acut (SARS), sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS) sau de gripa…

- ​​Autoritațile chineze au declanșat o ancheta dupa ce o epidemie de pneumonie a izbucnit și a stârnit panica. Zeci de cazuri au fost confirmate în Wuhan, conform BBC.44 de cazuri au fost confirmate pâna acum, dintre care 11 severe, potrivit autoritaților. Epidemia a facut ca Hong…

- Parlamentarii europeni au dezbatut, în plenul reunit de la Strasbourg, despre modalitațile de îmbunatațire a calitații vieții animalelor în timpul transportului catre țari terțe, dupa cazul navei cu peste 14.000 de oi la bord ce s-a scufundat în largul coastelor României.…