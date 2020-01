Uniunea Europeana a reafirmat marti angajamentul sau "ferm" in favoarea "unei solutii negociate si viabile cu doua state", la putin timp dupa ce presedintele american, Donald Trump, a prezentat planul de pace pentru Orientul Mijlociu foarte favorabil Israelului in detrimentul palestinienilor, noteaza AFP.



UE "va studia si evalua propunerile avansate", a dat asigurari seful diplomatiei europene, Josep Borrell, intr-o declaratie facuta in numele celor 28 de tari membre. Va face insa acest lucru pe baza a aceea ce deja a exprimat, a precizat el, lansand un apel la "relansarea eforturilor…