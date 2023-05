Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana(CE) va propune miercuri un instrument financiar care va stimula capacitatea de productie a munitiei in Uniunea Europeana la un milion de obuze pe an cu scopul refacerii stocurilor nationale, dar si pentru a ajuta Ucraina, transmite AFP. „Sunt increzator ca in decurs de 12 luni vom…

- Principalele probleme cu care se confrunta romanii in acest an sunt cele de natura economica. Creșterea costului de trai reprezinta cea mai mare problema, de la nivelul personal pana la cel european, insa romanii iși manifesta ingrijorarea pentru intreaga situație economica, conform unui sondaj european.…

- Tiberiu Stan a declarat, marti, la Prima News, ca fermierii nu contesta buna credinta a ministrului Agriculturii, precizand insa ca este vorba de mai mult. “Noi nu contestam si nu am contestat buna credinta a ministrului, insa spunem ca nu este suficient. Uniunea Europeana, prin Comisia Europeana,…

- "Avem o responsabilitate fata de fermierii romani si cautam constant solutii pentru dezvoltarea continua a agriculturii romanesti. Din acest motiv, am semnat impreuna cu omologii mei din Bulgaria, Ungaria, Slovacia si Polonia o scrisoare comuna adresata presedintelui Comisiei Europene Ursula von der…

- Comisia Europeana a propus joi prelungirea cu un an a suspendarii taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de "masuri comerciale autonome") aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana, ca masura de sprijin pentru Ucraina si economia…

- Comisia Europeana a propus joi prelungirea cu un an a suspendarii taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de "masuri comerciale autonome") aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana, ca masura de

- Uniunea Europeana iși propune sa iși uneasca forțele cu industria de aparare a blocului comunitar pentru a accelera și intensifica producția de muniție de care este mare nevoie pe campul de lupta din Ucraina și pentru a reface stocurile militare, a declar

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat sambata ca Uniunea Europeana ar trebui sa procedeze pentru achizitiile de munitii la fel cum a procedat pentru vaccinul impotriva coronavirusului, transmite Reuters. La Conferinta de Securitate de la Munchen, sefa executivului european a…