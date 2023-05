Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana(CE) va propune miercuri un instrument financiar care va stimula capacitatea de productie a munitiei in Uniunea Europeana la un milion de obuze pe an cu scopul refacerii stocurilor nationale, dar si pentru a ajuta Ucraina, transmite AFP. „Sunt increzator ca in decurs de 12 luni vom…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi seara, 23 martie, ca ajutorul in valoare de 56,3 milioane euro acordat fermierilor din Romania, Polonia și Bulgaria, afectați de importurile de cereale ucrainene ieftine, „nu este suficient”. Ursula von der Leyen a spus ca apreciaza…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca doreste sa recurga la o rezerva de criza pentru a sprijini fermierii din Polonia, Romania si Bulgaria, destabilizati de afluxul de importuri agricole ucrainene sub liberalizarea temporara a comertului cu UE dupa invazia tarii de catre Rusia.

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat, vineri, presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, sa il retraga de urgenta din functie pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, „pentru modul dezastruos in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana”. „Fermierii romani sunt nedreptatiti din cauza…

- Comisia Europeana a propus joi prelungirea cu un an a suspendarii taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de "masuri comerciale autonome") aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana, ca masura de

- NATO intentioneaza sa-si creasca stocurile de munitie, care sunt golite de razboiul din Ucraina, a declarat, luni, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inainte de reuniunea ministrilor apararii din tarile aliate. „Razboiul din Ucraina consuma o cantitate enorma de munitie (…) Acest lucru pune…