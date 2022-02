Uniunea Europeană își închide spațiul aerian pentru Rusia. Sunt vizate și avioanele oligarhilor Uniunea Europeana a anunțat ca iși inchide spațiul aerian petru avioanele rusești. Decizia a fost luata dupa ce 18 state europene anunțasera aceasta decizie, ca o forma de sancționare a Moscovei pentru invazia din Ucraina. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi sancțiuni pentru Rusia. Uniunea Europeana iși inchide spațiul aerian pentru toate avioanele rusești, inclusiv pentru survol. Sunt vizate inclusiv avioanele oligarhilor, a spus von der Leyen. Astfel, Italia, Franța, Belgia, Germania, Danemarca, Luxemburg, Finlanda, Slovenia, Lituania, Bulgaria, Letonia, Estonia, Cehia,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

