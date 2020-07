Uniunea Europeana va coordona masurile de sustinere pentru populatia din Hong Kong si a avertizat ca aplicarea legii privind securitatea impusa de Beijing in fosta colonie britanica va avea ''un impact'' asupra relatiilor sale cu China, a anuntat luni seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP. "Uniunea Europeana va elabora un raspuns coordonat in sprijinul autonomiei Hong Kong-ului", a declarat Josep Borrell, dupa o intalnire cu ministrii de externe ai UE la Bruxelles, prima dupa patru luni. Josep Borrell a vorbit in special despre vize si burse care sa permita locuitorilor…