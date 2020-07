Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a gasit spitalele din Romania total nepregatite in fața valului de imbolnaviri care a urmat, iar Guvernul nu a facut nicio investiție in sistemul medical, cel puțin nu in Maramureș. Datorita faptului ca unitațile medicale nu au fost dotate cu materiale sanitare, materiale de…

- S-au facut primii pasi pentru elaborarea bugetului Uniunii Europene pe 2021. Comisia Europeana a propus un buget al UE de 166,7 miliarde euro pentru 2021, care va fi completat de granturi in valoare de 211 miliarde euro si de imprumuturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde euro in cadrul Next…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, prin Compania Naționala de Investiții, investește peste 550 de milioane de lei in infrastructura culturala, sportiva și de transport Ion ȘTEFAN, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii și administrației, a semnat, saptamana trecuta,…

- Intr-un raport publicat marti, Curtea a auditat modul in care Comisia Europeana a gestionat opt megaproiecte transfrontaliere de transport in 13 state membre. Acestea se numara printre legaturile-cheie care lipsesc si de care este nevoie pentru a se asigura conectarea retelelor nationale si a se…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Galati, ca in urmatorii 10 ani Romania va investi peste 40 de miliarde de euro in infrastructura de transport si 25 de miliarde in domeniul energiei. Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat la ceremonia de semnare…

- "Din punctul nostru de vedere, prioritatea o reprezinta investitiile in infrastructura, infrastructura de transport, care trebuie sa se dezvolte cu o viteza miraculoasa. Noi vrem sa construim, sa legam provinciile istorice, sa crestem coeziunea, sa asiguram fructificarea potentialului de dezvoltare…

- Comisia Europeana (CE) va livra, in zilele urmatoare, un prim lot de 1,5 milioane de masti medicale unui numar de 17 state membre (printre care si Romania) si Regatului Unit al Marii Britanii, pentru a proteja cadrele medicale impotriva noului coronavirus, informeaza forul european, intr-un comunicat…

