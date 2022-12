Uniunea Europeană interzice siropurile contra tusei ce conțin folcodină Siropurile folosite contra tusei care conțin folcodina vor fi interzise in Uniunea Europeana, deoarece ele ar provoca o reacție alergica foarte periculoasa in caz de anestezie generala, a anunțat, vineri, Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA), transmite AFP. Aceste siropuri, destinate in tratamentul tusei seci, atat la copil cat și la adult, pot fi periculoase chiar daca au fost folosite cu mult timp inainte de anestezie. Folosirea folcodinei cu 12 luni inainte poate provoca, in cazul anesteziei generale, o reacție anafilactica, o ”reacție alergica brusca, severa, care poate cauza moarte”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

