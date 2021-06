Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a decis luni sa taie importante surse de venit ale regimului din Belarus, printr-o noua serie de sancțiuni dupa deturnareea avionului in care se afla jurnalistul Roman Protasevici, un opozant al președintelui Aleksandr Lukașenko.

