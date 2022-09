Uniunea Europeană intenţionează să-şi mărească obiectivul privind combaterea încălzirii globale din Acordul de la Paris referitor la schimbările climatice Un proiect al mandatului de negociere al UE pentru summitul COP27 din noiembrie, vazut de Reuters, spune ca blocul celor 27 de tari intentioneaza sa-si actualizeze ”contributia determinata la nivel national” (NDC), contributia pe care fiecare tara o are la acordul de la Paris din 2015 pentru a preveni dezastrul schimbarilor climei. UE, al treilea mai emitator de emisii poluante din lume, s-a angajat sa isi reduca emisiile nete cu 55% pana in 2030, fata de nivelurile din 1990, acesta fiind unul dintre cele mai ambitioase obiective dintre marile economii ale lumii. Oficialii UE spera ca va fi posibila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat vineri ca bombardarea centralei atomice Zaporojie de catre Ucraina creste riscul unei catastrofe nucleare in Europa și a respins afirmațiile Kievului și Occidentului conform carora Rusia a desfașurat armament greu la centrala, scrie Reuters . Șoigu…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat azi ca in Romania producția de grau pe 2022 va acoperi consumul intern și va exista și pentru export. Premierul Nicolae Ciuca anunța acordarea unei prime de 10% in plafon de 200 de milioane de euro, pentru a incuraja fermierii sa prelucreze in țara produsele agricole.…

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce inseamna o noua reducere drastica a livrarilor de gaze rusesti spre Europa, informeaza Reuters si AFP. Gazprom a precizat ca, incepand de miercuri, livrarile de gaze via Nord…

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- UE mai pregatește niște sancțiuni pentru Rusia. Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters,…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…

- Preocuparea cu privire la dependenta de Rusia pentru orice forma de energie a crescut in toata Europa din cauza reducerii livrarilor de gaze rusesti catre unele tari, in urma invadarii Ucrainei de catre Moscova. Statele baltice sunt ingrijorate pentru ca Lituania a intrat in conflict cu Rusia pentru…

- Liderii UE au avertizat vineri ca ”energia ieftina a disparut” si au convenit sa intensifice pregatirile pentru reduceri viitoare ale livrarilor de gaze rusesti, acuzand Moscova ca transforma energia intr-o arma printr-o restrangere a vanzarilor, despre care Germania a avertizat ca i-ar putea inchide…