Stiri pe aceeasi tema

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Uniunea Europeana vrea sa ajute Kievul cu un pachet financiar de 1,2 miliarde de euro. Motivul este acela de a atenua efectele conflictului cu Rusia. Aceasta din urma a adunat aproximativ 100.000 de soldați la granița cu Ucraina. Anunțul a fost facut luni de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Uniunea Europeana vrea sa ajute Kievul cu un pachet financiar de 1,2 miliarde de euro pentru a atenua efectele conflictului cu Rusia, care a adunat aproximativ 100.000 de soldați la granița cu Ucraina, a anunțat luni șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters."Comisia…

- Este pentru prima data in istoria Parlamentului European cand un presedinte in exercitiu a murit. Conform Regulamentului de procedura al PE, primul vicepresedinte trebuie sa exercite functia de presedinte pana la alegerea unui succesor, relateaza DCNews.In prezent, prim-vicepresedintele este Roberta…

- Uniunea Europeana ia in calcul introducerea obligativitatii vacccinarii anti-COVID ca reactie fata de raspandirea in Europa a noii tulpini de coronavirus, Omicron, mult mai contagioasa, a declarat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Suntem in UE si daca se decide ceva ar fi bine sa ne conformam.…

- Uniunea Europeana ia in calcul introducerea obligativitatii vacccinarii anti-COVID ca reactie fata de raspandirea in Europa a noii tulpini de coronavirus, Omicron, mult mai contagioasa, a declarat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Suntem in UE si daca se decide ceva ar fi bine sa ne conformam.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca ar fi mai reținut in privința introducerii obligativitații vaccinarii la nivelul UE, considerand ca vaccinarea trebuie sa fie un act voluntar. El precizeaza, insa, ca a pledat mereu in favoarea vaccinarii anti-COVID-19. Ministrul Sanatații a fost intrebat,…

- Peste 80 de tari, inclusiv cele din Uniunea Europeana si Statele Unite, s-au angajat marti, cu ocazia Conferintei ONU pe tema climei, sa reduca emisiile de metan cu 30% pana in anul 2030, in raport cu nivelul din 2020, informeaza Agentia France-Presse si postul FranceInfo. "Metanul este unul…