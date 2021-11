Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are in vedere crearea unei forte militare comune de pana la 5.000 de militari pana in 2025 pentru a interveni intr-o serie de crize si fara sa se bazeze pe Statele Unite, potrivit unui document confidential de 28 de pagini datat 9 noiembrie si consultat de Reuters, informeaza Agerpres…

- Aproape 90 de tari s-au alaturat eforturilor depuse de Statele Unite si Uniunea Europeana privind reducerea emisiilor de metan - un gaz care genereaza un puternic efect de sera - cu 30% pana in 2030 in raport cu nivelurile globale din 2020, in cadrul unui pact ce vizeaza una dintre cauzele principale…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. si partenerul sau german BioNTech SE au anuntat vineri ca au transmis Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) datele medicale obtinute dintr-un studiu clinic care sprijina utilizarea vaccinului lor anti-COVID-19 la copiii din grupa de varsta 5-11 ani, informeaza…

- Cel putin 13 soldati americani si 90 de oameni, intre care 28 de talibani, au fost ucisi de cele doua explozii care au avut loc joi seara in apropierea aeroportului din Kabul si care au fost revendicate de organizatia terorista Stat Islamic, potrivit BBC. Talibanii au spus ca au pierdut in…