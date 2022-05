Uniunea Europeană înclină spre interzicerea importurilor de petrol rusesc până la sfârşitul anului – diplomaţi ai UE Uniunea Europeana pregateste un al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la invadarea Ucrainei de acum peste doua luni, pe care Moscova o numeste o operatiune militara speciala. Este asteptat ca pachetul sa vizeze petrolul rusesc, bancile din Rusia si Belarus, precum si mai multe persoane si companii. Comisia, care coordoneaza raspunsul UE, a purtat discutii cu grupuri mici de tari ale UE si va urmari sa-si consolideze planul de sanctiuni in timp util pentru o intalnire a ambasadorilor UE care va avea loc miercuri, la Bruxelles. Ministrii energiei din UE urmeaza sa se intalneasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

