- Mai multe țari și-au anunțat in ultimele 24 de ore ajutorul pentru India, țara in care al doilea val al pandemiei de coronavirus a adus sistemul medical in colaps, informeaza The Guardian . Marți dimineața, in țara au sosit ventilatoare din Marea Britanie, iar in cel mai scurt timp urmeaza sa vina containere…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi seara ca AstraZeneca trebuie sa livreze dozele de vaccin antiCovid promise conform înțelegerii cu Uniunea Europeana înainte de a exporta doze în alte tari, transmite BBC News. ”Compania trebuie sa îsi…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a declarat marti ca el si aliatii sai din Europa de Est au exercitat presiuni pentru ca Uniunea Europeana sa ajusteze modul in care distribuie vaccinurile impotriva COVID-19, dupa ce acestia au denuntat actuala distribuire ca fiind inegala, relateaza Reuters.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat vineri ca este hotarat sa ''revitalizeze'' parteneriatul cu Uniunea Europeana, in cursul unei convorbiri telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,...

- Comisia Europeana va prezenta, luna aceasta, o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene. Anunțul a fost facut luni de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters . „In privința intrebarii despre cum ar putea arata pașaportul verde digital:…

- Uniunea Europeana a avut contacte timpurii, pozitive, cu administratia presedintelui american Joe Biden, in domeniul comertului, iar vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis a spus ca asteptarile pentru un angajament pozitiv al Washingtonului sunt ”foarte mari”, transmite…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a declarat ca vaccinurile rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva COVID-19 ar putea fi produse in Austria daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana. „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc unda verde in Europa…

