Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din populatia adulta din Marea Britanie a primit o prima doza de vaccin anti-COVID, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Matt Hancock, informeaza Agerpres. „Sunt absolut incantat sa va spun ca am vaccinat jumatate dintre adultii din Marea Britanie. Este un succes urias”, a afirmat Matt Hancock,…

- Aceasta procedura ar putea sa conduca la aplicarea unei amenzi - dupa un an de zile. Pana atunci, cele doua parti ar putea negocia o solutie. Vicepresedintele Comisiei Europene (CE) insarcat cu relatiile cu Marea Britanie Maros Sefcovic i-a trimis o scrisoare omologului sau britanic David Frost, prin…

- Guvernul lui Boris Johnson apara vaccinul dezvoltat de catre laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford, in urma suspendarii utilizarii acestuia in Danemarca, Italia și Norvegia pe care-l considera ”sigur” si ”eficient” si da asigurari ca vaccinul va fi folosit in continuare in Regatul…

- Insa compania nu este sigura ca autoritatile americane vor accepta sa studieze aceasta cerere, care va avea la baza atunci doar rezultate ale unor studii clinice din faza 3 in Regatul Unit, si in in contextul in care studii de acest fel vor fi in curs, la acea vreme, in Statele Unite. Datele acestor…

- ​Uniunea Europeana plateste laboratorului britanic AstraZeneca 870 de milioane de euro pentru 300 de milioane de doze de vaccin împotriva covid-19, dezvaluie revista germana Der Spiegel cu ajutorul functiei ”marcaj în document” a Acrobat Reader, care a permis citirea partilor…

- Grupul AstraZeneca a acceptat vineri ca Bruxellesul sa publice contractul cu privire la precomandarea vaccinului imporiva covid-19, un document de aproximativ 40 de pagini publicat pe site-ul Comisiei Europene (CE) cenzurat - inclusiv pagini intregi - ”din motive de confidentialitate”. Revista germana Der…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au semnat miercuri cele trei tratate care vor reglementa incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, relatiile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit, transmit EFE, dpa si AFP. In fata drapelelor europene,…

- Ceea ce era cel mai rau s-a evitat prin semnarea acestui compromis istoric, in urma unor negocieri ostile, un compromis care permite evitarea unei aparitii bruste a unor bariere comerciale costisitoare si inchiderea apelor britanice pescarilor francezi incepand de la 31 decembrie, la ora locala 23.00…