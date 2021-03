Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen a reluat, sambata avertismentul legat de posibila blocare a exporturilor de vaccin de catre Uniunea Europeana, daca compania AstraZeneca refuza sa respecte angajamentele contractului sau. Șefa Comisiei Europene solicita AstraZeneca sa iși respecte angajamentele: „Respectati-va contractul…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a amenintat sambata cu blocarea exporturilor de vaccin dezvoltat de AstraZeneca daca Uniunea Europeana nu primeste mai intai livrarile sale, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Comisia Europeana a anuntat astazi, intr-un comunicat, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19. Decizia a fost luata in contextul in care statele membre suporta in continuare intarzieri in livrarea dozelor de la AstraZeneca.…

- Comisia Europeana a anuntat joi, intr-un comunicat, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, in contextul in care statele membre ale UE sufera in continuare intarzieri in livrarea dozelor de la AstraZeneca, informeaza…

- Comisia Europeana a anuntat joi, intr-un comunicat, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, in contextul in care statele membre ale UE sufera in continuare intarzieri in livrarea dozelor de la AstraZeneca, informeaza France…

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza France Presse. Comisia Europeana a decis sa prelungeasca mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID,…

- Comisia Europeana va finaliza, pana la sfarsitul acestei saptamani, o propunere pentru a cere companiilor farmaceutice sa inregistreze exporturile de vaccin anti-COVID din Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Tarile Uniunii Europene au aflat saptamana trecuta ca livrarile vaccinului dezvoltat…

- Comisia Europeana va finaliza, pana la finalul saptamanii, o propunere care cere companiilor farmaceutice sa-și inregistreze exporturile de vaccin din Uniunea Europeana. Insista, insa, ca nu are planuri sa impuna o interdicție a exporturilor, potrivit Reuters. Țarile au aflat la sfarșitul saptamanii…