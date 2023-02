Uniunea Europeană impune noi sancţiuni grupului paramilitar rus Wagner din cauza unor atrocităţi în Africa Numele unui numar de 11 persoane – noua in Africa si doua in Ucraina – si sapte entitati cu legaturi cu Wagner au fost adaugate pe lista UE cu blocari de active si interzicerea vizei. La sfarsitul lui 2021, grupul Wagner, care lupta activ alaturi de armata rusa in Ucraina, a fost sanctionat de UE cu privire la ”actiuni de destabilizare” desfasurate in Ucraina si in mai multe tari din Africa. Si aceste sanctiuni constau in interzicerea emiterii de vize unor persoane si blocarea unor active in UE. Aceste noi sanctiuni de sambata au fost decise ”avand in vedere dimensiunea internationala si gravitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

