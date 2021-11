Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana au convenit luni asupra aplicarii unor noi sanctiuni impotriva Belarusului, in contextul crizei migratiei, transmite Reuters. Circa 4000 de migranti sunt blocati in paduri, la frontiera Belarusului cu Polonia. Cei mai multi provin din Irak si Afganistan.…

- Sanctiunile Uniunii Europene impotriva Belarusului in criza migranților, decise din cauza crizei migratiei de la frontiera cu Polonia, sunt „contraproductive” si „lipsite de speranta”, a spune regimul de la Minsk.

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat vineri ingrijorarea serioasa cu privire la criza migrantilor de la granita Belarusului cu Polonia, dupa declaratii similare ale vicepresedintei Kamala Harris, informeaza AFP si Reuters.

- In plina criza a migrantilor la frontiera polono-belarusa, pe care Varsovia si Uniunea Europeana o considera „un razboi hibrid” al Minskului pentru a destabiliza blocul comunitar, presedintele din Belarus, Aleksandr Lukasenko, i-a felicitat joi pe polonezi de Ziua Independentei, transmite EFE.

- ’'Potențialul de escaladare este extrem de ridicat”, a afirmat miercuri ministrul estonian al apararii Kalle Laanet in cadrul unei conferințe de presa susținuta la intrunirea organizata de Colegiul Baltic pentru Aparare, un eveniment care reunește oficiali din domeniul apararii in fiecare an in Estonia.Comentarii…

- Premierul polonez l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca se afla in spatele crizei migranților de la granița dintre Belarus și Polonia, relateaza BBC, potrivit mediafax. Mateusz Morawiecki a declarat ca liderul autoritar al Belarusului, un aliat apropiat al dlui Putin, orchestreaza…

- Uniunea Europeana este aproape de a impune mai multe sanctiuni asupra Belarusului, vizand aproximativ 30 de persoane si entitati, inclusiv pe ministrul de Externe si compania aeriana belarusa Belavia, acestea urmand sa fie aprobate inca de saptamana viitoare, au declarat trei diplomati UE, citati de…

- Polonia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului, Aleksandr Czasnuski, in legatura cu situatia migrantilor prezenti la frontiera dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko de orchestrarea unei…