Diplomatii UE au aprobat noi sanctiuni impotriva cetatenilor Belarusului care iau parte la atacurile Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat presedintia franceza pe contul de Twitter. Sanctiunile vor viza „unele sectoare economice, in special industria lemnului, siderurgia si exportul de potasiu”, a anuntat presedintia franceza a Consiliului UE. Masurile vor fi publicate in Jurnalul Oficial al UE pentru a intra, ulterior, in vigoare. Un oficial al UE a declarat saptamana aceasta ca noile sanctiuni impotriva Minskului au rolul, printre altele, de a stopa exportul oricaror altor marfuri bieloruse catre…