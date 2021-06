Stiri pe aceeasi tema

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters. La sosirea la summit, cancelarul Angela Merkel a apreciat ca UE trebuie sa gaseasca…

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters. La sosirea la summit, cancelarul Angela Merkel a apreciat ca UE trebuie sa gaseasca modalitati…

- ​​Relațiile ruso-americane sunt, dupa cum a spus recent chiar Putin, „la cel mai scazut punct din ultimii ani”. Oricât ar încerca Joe Biden sa simuleze încrederea, asupra sa planeaza o responsabilitate mare, înainte de prima sa întâlnire oficiala cu Vladimir…

- Joe Biden a urmat lungi sesiuni de antrenament cu consilierii, a preluat sfaturile și mesajele partenerilor din NATO și și-a propus sa transmita un mesaj dur, dar direct, miercuri, la summitul cu Vladimir Putin, in incercarea de a muta relația cu Rusia intr-o zona mai stabila și predictibila, scrie…

- Relațiile dintre Rusia și Statele Unite sunt la cel mai scazut nivel din istoria recenta. O spune Vladimir Putin intr-un interviu acordat postului NBC, cu cateva zile inaintea intalnirii pe care o va avea cu omologul sau american. Liderul de la Kremlin l-a laudat pe Joe Biden pentru cariera politica…

- Liderul democrat de la Casa Alba a ajuns miercuri in Europa, unde va incerca sa repare relațiile transatlantice racite in timpul mandatului lui Donald Trump, sa ajunga la un compromis pe tema diferendelor cu liderii europeni, sa inchege o coaliție pentru contracararea Chinei și, nu in ultimul rand,…

- Sefa extremei drepte franceze Marine Le Pen a declarat sambata ca sanctiunile ruse impotriva unor inalti responsabili ai Uniunii Europene se inscriu intr-o "forma de reciprocitate", dupa cele decise de UE impotriva Moscovei, despre care sustine ca au reprezentat "o greseala", relateaza AFP. Rusia…

- Administratia de la Kiev a cerut, marti, Aliantei Nord-Atlantice sa actioneze rapid pentru a opri izbucnirea unui conflict militar cu Rusia, iar ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a amintit ca, la summitul de la Bucuresti din 2008, NATO a evocat posibilitatea admiterii Ucrainei. Ministrul…