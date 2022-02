Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul potrivit caruia Rusia va invada Ucraina pe 16 februarie a fost inca de la inceput eronat. Evenimentele care vor avea loc dupa 20 februarie sunt esentiale, informeaza Politico. Presedintele american Joe Biden a declarat ca serviciile secrete americane estimeaza ca Rusia ar putea invada…

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…

- Uniunea Europeana a invitat miercuri Rusia la discutii in cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa asupra mijloacelor de consolidare a securitatii in Europa si i-a cerut o dezescaladare a tensiunilor cu Ucraina, intr-o scrisoare adresata ministrului de Externe

- In ultimele luni, relațiile dintre Rusia și Occident au devenit și mai tensionate. Washingtonul și Bruxelles-ul acuza Moscova ca pregatește o „invazie” a Ucrainei și iși intensifica prezența in Europa de Est. Moscova respinge toate pretențiile, subliniind ca muta trupe pe teritoriile lor și acest lucru…

- Cu zece ani in urma incepea sa se puna in miscare cel mai mare proiect al Iasului de la acea vreme, unul menit sa lege orasul si regiunea din jur cu lumea. Pana atunci, administratia judetului nu a parut interesata de o deschidere spre Europa. De altfel, cine avea de mers spre Vest putea sa o faca in…

- UE a adoptat, luni, 13 decembrie, o serie de sancțiuni pentru a raspunde „acțiunilor destabilizatoare” desfașurate in Europa și Africa de compania militara privata rusa Wagner, apropiata Kremlinului. Aceasta decizie a fost aprobata in unanimitate de miniștrii de externe ai UE reuniți la Bruxelles. „Uniunea…

- Președintele belarus Alexandr Lukasenko a amenințat din nou ca va opri tranzitul gazelor rusești catre Uniunea Europeana, in cazul in care Bruxelles-ul impune țarii sancțiuni de natura sa-i afecteze major economia.

- Uniunea Europeana trebuie sa lanseze un program financiar si tehnic de anvergura pentru a ajuta tarile din Africa de Nord si Orientul Mijlociu sa-si apere frontierele, a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto.Este de asteptat sa creasca si presiunea migratiei din regiunile…