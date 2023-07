Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ia in considerare posibile importuri de gaze din Argentina, care este un importator net de gaze, dar care intenționeaza sa extinda producția interna, se arata intr-un proiect, potrivit Reuters.Un proiect de memorandum, pe care cele doua parți intenționeaza sa il semneze luni, precizeaza…

- Tarile Uniunii Europene vor incerca din nou in aceasta saptamana sa adopte un acord cu privire la noile obiective de energie regenerabila, care au fost blocate de ingrijorarile Frantei si ale altor state ca legea exclude energia nucleara, transmite Reuters, informeaza News.ro.Luna trecuta, un grup…

- Uniunea Europeana ia in considerare aceasta masura intrucat considera participarea companiei chineze drept un risc de securitate pentru rețelele lor 5G, relateaza Financial Times și Reuters.Aceasta decizie luata la Bruxelles vine ca urmare a nemulțumirilor privind unele state care au intarziat sa aplice…

- Australia este pregatita sa extinda in a doua jumatate a anului discuțiile privind acordul de liber schimb cu UE, susține un ministru australian, citat de Reuters.Australia este pregatita pentru ca negocierile privind acordul de liber schimb cu Uniunea Europeana sa se extinda dincolo de jumatatea…

- Comisarul UE pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a declarat marti ca este necesar sa se prelungeasca "cel putin" pana la sfarsitul lunii octombrie restrictiile impuse de cinci state UE la importul de cereale ucrainene, in pofida opozitiei Kievului si a rezistentei unei parti din statele membre,…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 21 mai anul curent la 28 de milioane de tone, in crestere cu 13% fata de cele 24,86 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/2022, arata datele publicate…

- Argentina, care lupta impotriva uneia dintre cele mai grave epidemii de febra dengue din ultimii ani, „sterilizeaza” țanțarii folosind radiații care le modifica ADN-ul inainte de a-i elibera in mediul natural, relateaza Reuters.